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Британцы заподозрили Россию в желании клонировать древних воинов

08:47
  • среда
  • 28 апреля 2021

Информация об этом появилась в западной прессе

Русская скифская армия уже готовится к набегам на сопредельные государства! Танки, истребители и зенитно-ракетные комплексы: этим пусть всякие европейские и американские вояки балуются. Наше Минобороны готовит кое-что похлеще, если верить британским газетам.
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Министр обороны России заявил о своем желании клонировать древних царских воинов из кургана на юге Сибири. Еще Сергей Шойгу хотел бы клонировать лошадей из 3000-летнего скифского захоронения в республике Туве. И ведь не соврали. Почти. Вполне себе британский стиль "хайли лайкли", отмечает "ТВ Центр".

Сенсацию запустила газета Daily Mail, перепечатала The Sun, в которую принято заворачивать сэндвичи. И получилась грозная история. Начавшаяся с того, что Сергей Шойгу в ходе недавнего заседания Русского географического общества прокомментировал раскопки древнего кургана в Туве: "Очень хотелось бы найти органику. Что за этим следует, я думаю, вы понимаете — можно было бы, если не овечку Долли, то что-то из того самого сделать".

Скифский курган наши ученые аккуратно раскапывают уже три года. Британские журналисты каким-то образом догадались - предстоит подробный анализ останков воинов, которых в клонированном виде можно будет призвать в вооруженные силы России. Страны Балтии, Украина и самые отчаянные головы всего Европейского союза ждут, когда же начнется российская агрессия. А тут такой подарок! Сформированные из клонированных скифов атакующие подразделения Российской армии катятся по просторам Европы, завоевывая новые пространства. А, может, есть план и похитрее, от этих русских всего можно ждать. Например, Частная скифская военная компания имени Петрова и Боширова. Почему нет?

Конечно, британцев можно понять. Пока они овец клонируют, которые только на бешбармак и годятся, русские целую армию готовы выкопать из кургана и воскресить полчища завоевателей. Почему молчат зарубежные таблоиды о грозной силе Китая. Терракотовая армия - 8 тысяч воинов императора Цин Шихуанди - уже 22 столетия только и ждет своего часа, чтобы ожить и броситься на врага.

Газета The Sun отметила, что останки древних воинов будут проинспектированы на предмет годности к военной службе в Вооруженных силах России. Читайте внимательно британские газеты. Они не соврут. Даже если в действительности все не так, как на самом деле.

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