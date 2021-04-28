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"Это было трудно представить": почему встреча Путина и Зеленского стала возможной

09:04
  • среда
  • 28 апреля 2021

Вероника Крашенинникова оценила диалог между Москвой и Киевом

Насколько реален прямой диалог президентов России и Украины? Какой эффект на отношения Москвы и Киева окажут переговоры лидеров двух стран? И как встреча Путина и Зеленского отразится на повестке саммита Россия-США на высшем уровне?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответила советник гендиректора международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Встреча между Путиным и Зеленским становится возможной. Хотя пару недель назад это сложно было себе представить. Те сигналы, которые поступают из Киева, вроде бы говорят об определенной серьезности намерений", - заявила она.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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