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Мурашко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

08:57
  • среда
  • 28 апреля 2021

Праздник появился год назад

Сегодня профессиональный праздник отмечают работники Скорой медицинской помощи - службы, которая оказалась на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
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Врачи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры, водители каждый день проявляют мужество для спасения жизни и здоровья граждан. Только в 2020-м году было совершено более 45 миллионов выездов.

Этот праздник учрежден год назад по инициативе Владимира Путина. Тогда начиналась пандемия и даже те, кто никогда не обращался за медицинской помощью, поняли, насколько важен труд скорой. Сегодня это две тысячи отделений и подстанций, санитарная авиация, десятки тысяч сотрудников.

"Ваш труд - это огромная ответственность и самоотверженность. И в условиях глобальной борьбы с инфекционной угрозой, и в обычное время - вы оказываетесь рядом с пациентом именно тогда, когда он очень нуждается в вашей помощи. Именно от вашей оперативности и профессионализма зависят подчас жизнь и здоровье человека, который попал в беду", - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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