Байден похвастался ошеломительным успехом в борьбе с коронавирусом

Данные ВОЗ заявления президента США опровергают

США после прихода к власти новой администрации добились ошеломительного успеха в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил Джо Байден во время выступления в Белом доме, передает "ТВ Центр".

Американский президент не скупился на яркие эпитеты, расписывая собственные достижения. Сейчас в стране привито почти 70% пожилого населения, а еще в январе десятки тысяч пенсионеров умирали от болезни. Вакцину уже получили 215 миллионов граждан США. И Байден объявил о послаблении ограничений. Теперь американцам разрешено находиться на улице без защитных масок вне зависимости от наличия прививки. А тем, кто вакцинировался, можно забыть о средствах защиты даже во время встреч или посещения ресторанов.

"Мы добились ошеломительного успеха благодаря всем вам. Количество случаев заражения и летальных исходов существенно сократилось по сравнению с 20 января, когда я вступил в должность президента. И заболеваемость продолжит снижаться", - заявил Байден.

Но эти заявления американского лидера опровергают данные Всемирной организации здравоохранения. США по-прежнему остаются лидером по числу инфицированных. За время пандемии в стране заболели более 32 миллионов человек. Первое место Америка занимает и по количеству смертей от коронавируса - более пятисот тысяч.



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram