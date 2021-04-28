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Байден похвастался ошеломительным успехом в борьбе с коронавирусом

08:16
  • среда
  • 28 апреля 2021

Данные ВОЗ заявления президента США опровергают

США после прихода к власти новой администрации добились ошеломительного успеха в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил Джо Байден во время выступления в Белом доме, передает "ТВ Центр".

Американский президент не скупился на яркие эпитеты, расписывая собственные достижения. Сейчас в стране привито почти 70% пожилого населения, а еще в январе десятки тысяч пенсионеров умирали от болезни. Вакцину уже получили 215 миллионов граждан США. И Байден объявил о послаблении ограничений. Теперь американцам разрешено находиться на улице без защитных масок вне зависимости от наличия прививки. А тем, кто вакцинировался, можно забыть о средствах защиты даже во время встреч или посещения ресторанов.

"Мы  добились ошеломительного успеха благодаря всем вам. Количество случаев  заражения и летальных исходов существенно сократилось по сравнению с 20 января, когда я вступил в должность президента. И заболеваемость продолжит снижаться", - заявил Байден.

Но эти заявления американского лидера опровергают данные Всемирной организации здравоохранения.  США по-прежнему остаются лидером по числу инфицированных. За время пандемии в стране заболели более 32 миллионов человек. Первое место Америка занимает и по количеству смертей от коронавируса - более пятисот тысяч.
 

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