Корабли ВМС США открыли предупредительный огонь в сторону иранских катеров

Иранские военные игнорировали предупреждения американцев

В Персидском заливе американский корабль открыл предупредительную стрельбу при приближении иранских катеров корпуса Стражей Исламской революции. Они подошли к судам ВМС США на расстояние 62 метров. Как отмечается в сообщении Пентагона, экипаж несколько раз по громкой связи призывал иранских моряков прекратить опасные маневры.

Инцидент произошел еще в начале апреля, но видео появилось только сейчас. Три катера корпуса Стражей Исламской революции якобы окружили два корабля Береговой охраны США, которые проводили в Персидском заливе операции по обеспечению безопасности в международных водах.



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