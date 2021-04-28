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Российские военные добились прекращения боев в провинции Хасеке

09:20
  • среда
  • 28 апреля 2021

Там был конфликт между арабами и курдами

Сотрудникам российского Центра по примирению удалось остановить конфликт между арабами и курдами в городе Камышлы провинции Хасеке. Перестрелки там продолжались на протяжении недели. Сейчас населенный пункт находится под охраной нашей военной полиции. Жители стали возвращаться в свои дома. В район Эт-Тай доставлена партия гуманитарной помощи.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

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