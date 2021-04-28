Корабль-рекордсмен "Прогресс МС-14" отстыковался от МКС

Он создавался для обслуживания станции

Российский корабль-рекордсмен "Прогресс МС-14" в среду отстыковался от Международной космической станции. В сцепке с модулем "Звезда" грузовик находился больше года и установил новое достижение по длительности пребывания.

За это время с его помощью проведено 10 коррекций орбиты, две из них внеплановые - для уклонения от космического мусора. Кстати, "Прогресс" и создавался специально для обслуживания станции, отмечает "ТВ Центр".

Как сообщили в Роскосмосе, грузовик еще послужит науке. За сутки, которые он будет находится в автоматическом полете, специалисты намерены протестировать новую систему ориентации при затоплении, которое произойдет в Тихом океане в районе кладбища космических кораблей.

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