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Лавров оценил шансы на начало войны в Донбассе

08:31
  • среда
  • 28 апреля 2021

Зеленский готов платить любую цену за власть

Украинский лидер Владимир Зеленский готов платить любую цену за то, чтобы удержаться у власти. Ради нее он идет на поводу у радикалов, объявляющих жителей Донбасса террористами. Тем не менее, войны в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать, убежден глава МИД России Сергей Лавров.
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"Я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него - это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", - заявил российский министр в интервью РИА Новости.

Глава МИД оценил вероятность вооруженного конфликта России с Украиной в свете того, что в Донбассе уже более полумиллиона жителей получили российское гражданство.

В последние месяцы страны Запада выражают недовольство перемещениями российских войск и заявляют об "усилении агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Москве неоднократно подчеркивали, что Минобороны может перемещать личный состав по территории страны на свое усмотрение - это не должно никого волновать.

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