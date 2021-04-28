В Москве в среду ожидается потепление

Дождь начнется ближе к вечеру

В среду в Москве будет облачная погода, а ближе к вечеру местами пройдут небольшие дожди. Также ожидается небольшое потепление – температура воздуха в столице поднимется до +11 градусов, рассказала синоптик Елена Волосюк.

"Нас ожидает облачная погода с прояснениями. Солнце, выглядывающее из-за облаков, конечно, лучше согреет воздух, чем накануне, но во второй половине дня местами могут брызнуть небольшие, короткие дожди. Температура пока останется на 4 градуса ниже нормы. В столице плюс 9-11 градусов, в Подмосковье плюс 7-12", - сообщила она.

Ветер будет западным со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление вернется в норму и остановится на отметке 747 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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