Названа самая дорогая уличная еда в России

Ее средняя стоимость - почти 100 рублей

Самой дешевой уличной едой в России оказались пирожки с капустой, а самой дорогой – хот-доги. При этом популярнее всего среди стрит-фуда является сосиска в тесте.

Средняя стоимость сосиски в тесте в России составляет 38 рублей. В Москве ее можно купить за 55 рублей, а в Санкт-Петербурге – за 52 рубля. Дешевле всего такая выпечка стоит в Омской и Кировской областях – 12 рублей.

Вторыми по популярности стали беляши. Средняя стоимость по России – 54 рубля, а в Москве и Петербурге – 57 рублей. Дешевле всего – за 15 рублей - их можно купить в Волгоградской, Смоленской и Омской областях, а также в Приморье.

Третьими по популярности стали курники (65 рублей), следом идут пончики (31 рубль), ватрушки с творогом (32 рубля), самса (65 рублей) и чебуреки (78 рублей).

Самым дорогим стрит-фудом оказались хот-доги – их средняя стоимость по стране составляет 98 рублей. Что касается самой дешевой уличной выпечки, то это пирожки с капустой или с картошкой – в среднем 27 рублей за штуку, передает РИА Новости.

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