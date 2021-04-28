Россиян предупредили о подорожании гречки

Минсельхоз пытается не допустить дальнейшего роста цен

Объемы производства крупяных культур на сегодняшний день удовлетворяют спрос предприятий переработки, потребности населения в основных видах круп полностью обеспечивается. Минсельхоз России разрабатывает меры для того, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на гречку, сообщили в ведомстве.

Валовый сбор гречихи в России в прошлом году вырос на 13,6% - до 893 тысяч тонн. В 2020-м был также получен рекордный урожай риса и второй в новейшей истории страны урожай пшеницы, напомнили в Минсельхозе.

При этом ритейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на крупы. Как стало известно, поставщики еще в феврале начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5-15% с марта и апреля. В "Руспродсоюзе" подтверждают рост цены на гречку. Там поясняют, что заводам не хватает гречихи. Пока никто не может сказать, действительно ли ее мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам, пишут "Ведомости".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram