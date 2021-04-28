Россияне назвали самые неприятные обязанности по дому

Далеко не всем уборка и готовка доставляют удовольствие

Из всех домашних дел больше всего россияне не любят мыть окна, показал совместный опрос сервисов "Работа.ру" и "СберУслуги", в котором поучаствовали свыше 2,3 тысячи человек со всей России.

"Чаще всего жители России хотели бы избавиться от хлопот, связанных с мытьем окон - это отметили 40% опрошенных. 37% респондентов с удовольствием переложили бы на других обязанности по уборке дома, а 36% доверили бы мастерам ремонт. Треть участников исследования (33%) хотели бы, чтобы кто-то другой взял на себя обязанность по приготовлению еды", - говорится в результатах исследования.

Отказаться от глажки и раскладывания вещей по местам не прочь 27% респондентов, а 23% с радостью бы делегировали мелкий ремонт. Еще 14% не хотят помогать детям с домашними заданиями, а 13% готовы переложить на других людей уход за пожилыми родственниками. При этом лишь 3% опрошенных заявили, что вместо них домашними делами занимаются другие люди.

Что касается затраченного времени, то 32% россиян тратят на хлопоты по дому свыше 9 часов в неделю. У 21% на это уходит от 1 до 3 часов, а 26% опрошенных занимаются домашними делами 3-6 часов в неделю. От 6 до 9 часов на это тратят 18% респондентов, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram