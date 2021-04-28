Автоплатежи стали доступны в благотворительном сервисе на mos.ru

Средства будут списываться в выбранный день

В благотворительном сервисе на портале mos.ru стали доступны автоматические платежи. Эта функция появилась по просьбе благотворителей, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Новая функция сделает перечисление средств на добрые дела еще удобнее: если ей воспользоваться, нужная сумма будет автоматически списываться в выбранный день", - сообщила она.

По словам Сергуниной, с момента запуска сервиса в октябре 2020 года москвичи совершили свыше 14,7 тысячи пожертвований. Их средний размер составил более 270 руб.

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