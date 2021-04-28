Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

Шашлыки на Первомай отменяются

Резкое потепление ожидается в столичном регионе с 6 мая. Усилится южная тяга ветров, температура начнет повышаться. Воздух прогреется до 15-20 градусов, осадков не ожидается, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Погода будет отличной, так что воздушной части парада в День Победы 9 мая ничего не помешает. Но вот до этого, на Первомай, тепла ждать не стоит.

"С 30 апреля по 1 мая будут идти дожди. 2 мая наступит короткая передышка, но уже в ночь на 3 мая начнутся аномальные ливни, выпадет до 20 миллиметров осадков — половина месячной нормы. Ночью будет плюс 1-6 градусов, днем плюс 9–14. Погода явно не для шашлыка", — рассказал Тишковец "Известиям".

Ранее синоптики прогнозировали теплую погоду с температурой до 20 градусов на юге Европейской России и Западной Сибири в начале мая. И не советовали ездить на праздники на северо-запад европейской части, где ожидается прохладная погода.

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