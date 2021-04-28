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Епифанцев рассказал об измене жене с ее подругой

10:07
  • среда
  • 28 апреля 2021

Актер раскрыл подробности романа с Цукановой-Котт

Актер Владимир Епифанцев откровенно рассказал об изменах бывшей жене Анастасии Веденской. Он признался, что подруга экс-супруги Анна Цуканова-Котт стала для него "спасительным кругом".

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"Человек неизбежно будет искать, где ему хорошо, где ему спокойно, где ему будут радоваться. У нас с Настей были только нервы, истерики, драки", - рассказал Епифанцев о своем браке.

Он отметил, что о бывшей жене, несмотря на все семейные проблемы, у него осталось много хороших воспоминаний. Артист разоткровенничался и заявил, что всегда старался угодить супруге, однако эти порывы не были искренними. А вот в компании Цукановой-Котт Епифанцев, по его словам, нашел поддержку и понимание.

"С Аней у нас было теплое взаимодействие, любовь. Аня — мой спасительный круг. Она — ангел. Человек, который приходит, чтобы другой не умер. Аня переживала, когда мы ругались. Присутствие ее в моей жизни спасло мне жизнь", - поделился актер.

Епифанцев и Веденская прожили в браке с 2004 по 2018 год. У пары есть два сына - Гордей и Орфей.

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