Лавров заявил о звучащих из Вашингтона "шизофренических нотках"

Глава МИД России дал большое интервью

Главы дипмиссий Латвии, Литвы и Эстонии в среду вызваны в российский МИД. От них ждут ответа на вопросы о правомерности высылки наших дипломатов. О том, кто стоит за стремительным ухудшением отношений между Москвой и Западом, рассказал в интервью Сергей Лавров. Глава нашего МИД подчеркнул: Россия по-прежнему заинтересована в стабильности и диалоге. О том же говорят и в США. Однако на деле происходит обратное.

Послы сразу четырёх стран - Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии – в среду вызваны на Смоленскую площадь. Речь в кабинетах МИД, очевидно, пойдёт о недавней высылке российских дипломатов под предлогом, якобы несовместимой со статусом деятельности. Однако истинную причину власти не скрывают: солидарность с Чехией.

Прага по-прежнему обвиняет Россию в происшествии семилетней давности - взрывах на двух складах с боеприпасами. Однако, вместо того чтобы предоставить доказательства, республика выбирает язык ультиматумов, откровенно подражая заокеанским суверенам. А точнее - Америке.

Взаимоотношения с США прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров. "Если Соединённые Штаты прекратят действовать с позиции суверена, как об этом сказал президент, выступая с Посланием Федеральному собранию, если они осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир. Иначе у нас ничего не получится. И, конечно же, будем жёстко реагировать на любые попытки пересечь красные линии, которые, как вы слышали, мы определяем сами", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Обнуление всех контрсанкций и взаимных претензий, которые начались ещё со времен администрации Обамы - таким видят в МИД первый шаг на пути к разморозке российско-американских отношений. Другой вопрос - прислушается ли к этому Белый дом. Американская администрация и сегодня продолжает настаивать, что будет без колебаний вводить санкции за те шаги, которые посчитают неприемлемыми. Москва же, в свою очередь, вынуждена отвечать ассиметрично.

"И где-то даже проскакивают шизофренические нотки в высказываниях некоторых деятелей в Вашингтоне. Недавно официальный представитель Белого дома заявила, что санкции будут продолжены в отношении России, что санкции дают примерно тот эффект, на который рассчитывал Вашингтон, и что целью санкций является снижение напряженности в отношениях США и России. Надеюсь, всем понятно, что такого рода заявления не делают чести тем, кто отстаивает такую политику в Белом доме", - отметил Лавров.

Пойдёт ли речь о взаимных ограничениях на переговорах лидеров обеих стран? Детали повестки предстоящего диалога журналисты попытались выяснить у Джо Байдена, который предложил эту встречу. Но тот в ответ лишь спрятал глаза под тёмными очками. А вот госсекретарь США, выступая накануне на CNN, переложил ответственность за налаживание отношений на нашу страну.

"Если Россия откажется от курса на эскалацию, я думаю, мы сможем работать вместе в общих интересах, например, по вопросам стратегической стабильности. Важно иметь возможность чётко и прямо говорить с президентом Путиным. Мы предпочли бы более стабильные, предсказуемые отношения", - отметил Энтони Блинкен.

Притом, что поведение самих Соединенных Штатов сложно назвать предсказуемым. Как и их партнёров. Показательный случай произошел во время финала Чемпионата мира по шашкам в Польше. Прямо во время игры между нашей и польской участницей со стола неожиданно убрали триколор. Как уверяют организаторы, по просьбе бывшего министра спорта страны, который напомнил: России запрещено выступать под собственным флагом. Россиянка тем не менее достойно продолжила партию.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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