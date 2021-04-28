Россия поможет Индии победить коронавирус

В стране очень тяжелая ситуация

Все граждане, прилетающие из Индии, теперь проходят тестирование прямо в аэропорту. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Темпы распространения инфекции в этой южноазиатской стране бьют все рекорды. Тревожная ситуация и в Бразилии.

Наиболее удобной формой вакцинации многие россияне называют выездную. В Северо-Енисейске Красноярского края сотрудники районной больницы выезжают на предприятия и в учреждения, если число желающих привиться составляет от 15 человек. Но, как правило, инъекцию делают намного больше сотрудников.

В Магадане ещё одним центром прививочной кампании стал медпункт Северо-восточного госуниверситета. За несколько дней прививку тут сделали сотни студентов и преподавателей.

Одной из последних в списке 60 стран, которые одобрили для использования российский "Спутник V", стала Индия. Как заявили разработчики, наш препарат будет эффективен и против штамма, который циркулирует сейчас в стране. По данным ВОЗ, он не только более заразен, но и устойчив к выработанным антителам. Ситуация с коронавирусом в Индии катастрофическая. Уже неделю ежедневно заболевает более 350 тысяч человек. Число умерших достигло 200 тысяч и ежечасно увеличивается ещё на сотню, но люди уже не верят статистике.

Как сообщили в среду в российском МИД, наша страна в ближайшие дни направит в Индию крупную партию медпомощи - кислородные центры, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые лекарства. Решается вопрос и о поставке вакцин.

Тем временем, Бразилия, где ситуация немногим лучше, от российской вакцины отказалась. В среду бразильский сенат начал парламентское расследование действий властей в период пандемии.

Парламентские обвинения, в первую очередь, направлены как раз против президента. Жаир Болсонару является противником антиковидных ограничений. Также он поощрял использование лекарств, которые, по мнению ученых, бесполезны, и провалил кампанию по вакцинации. По числу смертей от коронавируса Бразилия находится на втором месте в мире - около 400 тысяч.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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