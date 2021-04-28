По всей России для ветеранов ВОВ провели мини-парады

Одному из ветеранов - 100 лет

Военный парад для героя войны. В Новосибирской области со столетним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной Эльмара Пелло. А в Москве и Подмосковье в торжествах по случаю предстоящего Дня Победы приняли участие фронтовики, которые в этом году не смогут побывать на Красной площади.

С красными гвоздиками в руках и орденами на груди. Огромный портрет юбиляра украсил центральную площадь села Сокур. Именинник, кажется, даже смущается от такой популярности. На праздник он приехал в сопровождении родных. В честь столетнего юбилея военные устроили для ветерана свой мини-парад. Знамённая группа взвода курсантов роты почетного караула в церемониальной форме прошла с государственным триколором и копией Знамени Победы. Свою победу Эльмар Пелло одержал дважды. Сначала, когда вернулся живым с войны, и теперь - дожив до 100 лет.

Он ушел на фронт в 42-м. Зачислили в Эстонскую дивизию. На распределительном пункте направили в артиллерию - наводчиком. Через шесть месяцев - первая контузия. Погибло двое бойцов, а он остался жив. И снова вернулся на передовую. Освобождал Великие Луки, Псковскую область и Прибалтику. Участвовал в обороне Ленинграда. А победу встретил в Восточной Пруссии.

А этим фронтовикам пока только предстоит встретить свой столетний юбилей. Но персональный плац-концерт военные им дали уже сейчас. Прямо под окнами. В канун Дня Победы.

Федору Федоровичу Рыхлову - 94. Ушел на фронт в 16, участвовал в Висло-Одерской стратегической наступательной операции, дослужился до полковника. Алексей Григорьевич Иванов принимал участие в битве за Москву, участник Парада Победы на Красной площади. Военные вручили фронтовикам памятные подарки и модель стоящего на вооружении Кантемировской дивизии танка Т-80У.

Ему уже тяжело ходить без посторонней помощи, но звуки оркестра заставили снова выйти на улицу. В Москве воспитанники школы почетного караула Центрального дома Юнармии поздравили с предстоящим Днем Победы Евгения Семеновича Чекменева. Он воевал на Ленинградском, Закавказском и Юго-Западном фронтах.

"Это для меня, как говорится, прибавка к моему здоровью и вдохновению! Спасибо большое! Я вас всех поздравляю с наступающим Днем победы", - сказал он.

Такие мини-парады проведут для тех героев войны, кто не сможет присутствовать лично на Параде Победы. Но кто очень ждет самый главный праздник своей жизни.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram