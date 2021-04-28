Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Миши Тюпина

Мальчику нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто откликнулся и помог семилетнему Мише Тюпину из Димитровграда. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика - остеосаркома правой плечевой кости с метастазами в лёгких. Опухоль стремительно уничтожает руку ребенка, и ему срочно нужна операция по установке дорогостоящего эндопротеза. За сутки удалось собрать всю необходимую сумму и у семьи теперь есть деньги на лечение.

Слова благодарности от мамы Миши: "Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Огромное материнское спасибо всем Вам! С Вашей помощью мы собрали эту большую сумму и закрыли сбор! Даже не верится, что у нас это получилось! От всего сердца я хочу поблагодарить каждого, кто внес лепту в спасение жизни моего мальчика! Теперь врачи смогут установить Мишеньке эндопротез! Это просто счастье, что сынок будет жить полноценной жизнью! Я желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья! Пусть на Вашем жизненном пути встречаются такие же прекрасные и добросердечные люди, как Вы сами. Еще раз огромное спасибо за поддержку! Храни Вас бог! С уважением, мама Миши".

Но помощь требуется и другим подопечным фонда. Мы продолжаем помогать - все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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