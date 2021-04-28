Ливадийскому дворцу передали 100 картин Эммануила Бернштейна

Полотна, среди прочего, имеют историческую ценность

Уникальная коллекция мастера архитектурного пейзажа теперь в Крыму. Ливадийский дворец получил в дар 100 полотен советского художника Эммануила Бернштейна. В его работах угадываются старые улицы, открываются с неожиданных ракурсов памятники, и словно оживают виды полуострова прошлого века. Эти картины имеют не только художественную, но и историческую ценность, и теперь их оценить вживую могут крымчане и туристы.

Веерные пальмы и широкие галереи Итальянского дворика бережно укрывают акварельные и пастельные рисунки от губительного яркого солнца. Идеальные условия для первой масштабной выставки работ Эммануила Бернштейна, посвященных полуострову. За четыре года меценатам удалось сделать невозможное - собрать вместе практически всю крымскую серию художника - порядка сотни работ. Картины, которые долгое время находились у разных коллекционеров, переданы в дар Ливадийскому дворцу, сообщает "ТВ Центр".

"Еще должно быть порядка 30-35 работ, причем, у частных коллекционеров. Значит, будем отслеживать аукционы, если появится на аукционах нечто из крымских пейзажей – мы будем их выкупать и будем вести работу. Я думаю, что в течение года мы что-то обязательно найдем и снова передадим Ливадийскому дворцу", - рассказал генеральный директор "Галереи на Чистых Прудах" Валерий Новиков.

Советского архитектора и художника называют "портретистом" древнерусского зодчества. В годы войны он выполнял натурные зарисовки сохранившихся и разрушенных памятников в освобожденных городах. А в начале 60-х целый год провел на берегу Черного моря.

По крымской серии картин Эммануила Бернштейна можно изучать историю архитектуры полуострова. И главное здесь даже не детали, а нерушимая связь памятников и окружающей природы – симбиоз, который передает атмосферу, настроение и дух времени.

Застывшие руины античного Херсонеса и останки самой мощной крепости полуострова – генуэзской Кафы, караимские кенассы в пещерном городе Чуфут-Кале и пушкинский "игривый фонтан" ханского дворца в Бахчисарае, извилистые улочки Гурзуфа с нависающими деревянными балконами и вытянутая вдоль побережья Судакская крепость, а еще спящий вулкан Карадаг в хмурую и солнечную погоду.

Эммануил Бернштейн создал около десяти тысяч произведений. Его работы представлены в более чем 40 музеях мира, в том числе в Лондоне и Берлине. А теперь и в Ливадии.

Для Бернштейна архитектура - словно застывшая музыка, говорят искусствоведы. Он умел находить необычный ракурс, открывая памятники с новой стороны. Взглянуть по-новому на известные достопримечательности полуострова теперь смогут и миллионы туристов.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram