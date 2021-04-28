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Россия отправляет в Индию крупную партию медпомощи

10:12
  • среда
  • 28 апреля 2021

Это все необходимое для борьбы с коронавирусом

Крупная партия медицинской помощи отправится в ближайшие дни из России в Индию. В стране сложилась тяжелая ситуация с COVID-19. Москва направляет в Нью-Дели, в частности, аппараты искусственно вентиляции легких.
Индия обновила мировой антирекорд по новым случаям COVID-19

"Руководством Российской Федерации принято решение в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи", - говорится в сообщении МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в составе груза, кроме аппаратов ИВЛ -   кислородные концентраторы, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства. А в Роспотребнадзоре тем временем заявили, что прилетающих из Индии пассажиров будут тестировать на коронавирус прямо в аэропорту.

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