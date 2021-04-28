"Встречу своего Галкина": Агата Муцениеце задумалась о заморозке яйцеклеток

Актриса не исключает возможности стать мамой в третий раз

После развода с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце стала уделять много внимания карьере и начала несколько новых проектов. Однако мать двоих детей не исключает, что рано или поздно вновь захочет понянчить малышей.

По словам 32-летней Муцениеце, она задумывается о том, чтобы вновь стать мамой, но произойдет это не скоро. Чтобы не лишить себя возможности еще раз насладиться материнством, актриса всерьез задумалась о заморозке яйцеклеток, передает "СтарХит".

"Мне хочется заморозить яйцеклетки, пока я еще в нормально возрасте. Просто на всякий случай. Вдруг я захочу родить в 45 или встречу своего Максима Галкина. Возможно, мой муж еще не появился на свет!" - поделилась артистка.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили в браке девять лет. У пары есть 8-летний сын Тимофей и 5-летняя дочь Мия.

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