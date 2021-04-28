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В российских аэропортах начали тестировать на COVID прилетающих из Индии пассажиров

10:42
  • среда
  • 28 апреля 2021

Позже путешественникам придется сдать обычный ПЦР-тест

Роспотребнадзор ужесточил контроль за прибывающими в Россию из Индии пассажирами. Им придется сдавать тесты на коронавирус прямо в аэропорту. Дополнительный контроль действует с 27 апреля, сообщила глава ведомства Анна Попова.
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"Со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все-все люди, которые прилетают оттуда, тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль. Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Российскую Федерацию", - заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что контроль будет двухэтапным. В аэропорту пассажиры сдают экспресс-тест на коронавирус, а позже сдают классический ПЦР.

В Индии, по данным Минздрава страны, обнаружена новая разновидность коронавируса с двумя мутациями. У экспертов это вызвало особое беспокойство. В стране пять дней подряд фиксировались антирекорды по заболеваемости COVID-19, общее  число выявленных случаев превысило 17 миллионов, передает ТАСС.

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