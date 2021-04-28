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"Выглядит страшно": Гагарина объяснила приступ на концерте в Челябинске

11:03
  • среда
  • 28 апреля 2021

Певице пришлось прервать выступление

Видео с концерта Полины Гагариной в Челябинске перепугало поклонников певицы. Во время исполнения одной из песен знаменитость внезапно согнулась, после чего ее увели за кулисы. Гагарина успокоила фанатов и рассказала, что же случилось на самом деле.

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Исполнительница призналась, что периодически о себе напоминает давняя травма, которую она получила еще во времена учебы в Школе-студии МХАТ – у звезды выпадает плечевой сустав. По словам Гагариной, произойти это может в любой момент, например, из-за неудачного поворота руки.

Певица объяснила, что за 10 лет научилась сама справляться с последствиями, однако каждый раз выпадение сустава причиняет ей жуткую боль. На этот раз проблемы с рукой возникли из-за того, что на сцене было очень холодно. Гагарина подчеркнула, что в данном случае операции не всегда эффективны, а потому она решила отказаться от хирургического вмешательства.

"Выглядит это, действительно, страшно, особенно вблизи. Зал невероятно меня поддержал и встал аплодируя. Все длилось несколько секунд. После чего я допела песню и все шоу до конца! Через день я уже выступала в Екатеринбурге", - добавила артистка.

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