Собянин выделил средства на "социальное такси" для тяжелобольных детей

Почти 157 миллионов рублей

Сергей Собянин выделил средства на "социальное такси" для детей, нуждающихся в паллиативной помощи. С 1 июня им смогут воспользоваться дети и молодые люди, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи.

"Распоряжение о выделении 156,9 млн руб. из резервного фонда на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в столичной мэрии.

Бесплатно воспользоваться таким такси смогут родители 900 детей, которые включены в городской реестр нуждающихся в паллиативной помощи пациентов. Из них 40% могут ездить только лежа, а для перевозки половины таких детей нужно специальное оборудование. Для них выделят дополнительный транспорт.

"С помощью "социального такси" ребята смогут посещать учебные заведения и досуговые мероприятия, добираться до медицинских учреждений и даже летом вместе с семьей ездить на дачу", - подчеркнули в мэрии Москвы.

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