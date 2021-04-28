ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин выделил средства на "социальное такси" для тяжелобольных детей

10:52
  • среда
  • 28 апреля 2021

Почти 157 миллионов рублей

Сергей Собянин выделил средства на "социальное такси" для детей, нуждающихся в паллиативной помощи. С 1 июня им смогут воспользоваться дети и молодые люди, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи.

"Распоряжение о выделении 156,9 млн руб. из резервного фонда на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в столичной мэрии.

Бесплатно воспользоваться таким такси смогут родители 900 детей, которые включены в городской реестр нуждающихся в паллиативной помощи пациентов. Из них 40% могут ездить только лежа, а для перевозки половины таких детей нужно специальное оборудование. Для них выделят дополнительный транспорт.

"С помощью "социального такси" ребята смогут посещать учебные заведения и досуговые мероприятия, добираться до медицинских учреждений и даже летом вместе с семьей ездить на дачу", - подчеркнули в мэрии Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Социальное такси
Социальное такси
Социальное такси
Социальное такси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.