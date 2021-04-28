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Сергей Собянин наградил работников скорой медицинской помощи Москвы

15:28
  • среда
  • 28 апреля 2021

Сегодня они отмечают профессиональный праздник

Сегодня в России отмечают день работников скорой помощи. Этот праздник был учреждён год назад в разгар пандемии.  Сотрудников московской службы поздравил мэр Сергей Собянин. Он вручил государственные и городские награды 42-м представителям отрасли. Торжественная церемония прошла в Белом зале мэрии, передает "ТВ Центр".

"Скорая помощь Москвы - одна из мощнейших систем в мире и по скорости вызовов (а в прошлом году мы с вами добились, что на экстренную помощь в среднем машина скорой помощи приезжает в течение 10 минут), и по качеству оснащения, и по оборудованию, и по количеству бригад, и по качеству врачей, и медицинского персонала", - сказал Собянин.

А утром Сергей Собянин посетил строящийся на базе городской больницы имени Вересаева стационар "Скорой помощи". Он станет крупнейшим на севере Москвы. Четырёхэтажное здание займёт площадь больше 15 тысяч квадратных метров. Планируется, что в корпусе смогут принимать до 200 неотложных пациентов в день. 

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