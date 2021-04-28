В России выявили меньше 8 тысяч новых случаев коронавируса

Выздоровели 8420 человек

В России за минувшие сутки выявили 7848 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1840. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 723 человека, в Подмосковье - 612.

Выздоровели за сутки 8420 человек. Скончались 387 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4787273 человека. Вылечились 4411098, умерли 109367 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 128,5 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 504440 человек.

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