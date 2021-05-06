Радоница: что нельзя делать в родительский день

Откуда взялась традиция "подкармливать" усопших и почему на могилы нельзя приносить алкоголь

Во второй вторник после Пасхи православные христиане отмечают Радоницу. В этот день верующие приходят на кладбища, чтобы помянуть усопших и порадоваться вместе с ними Воскресению Христову. "ТВ Центр" выяснил, откуда взялась эта традиция и почему на могилах нельзя оставлять алкоголь.

Радоница, известная также как Пасха усопших или родительский день, отмечается спустя девять дней после празднования Светлой Пасхи. В 2021 году этот день приходится на 11 мая. Название "Радоница" происходит от слов "радость" и "род". Верующие впервые после Светлой Пасхи приходят на кладбище, чтобы вместе с усопшими порадоваться Воскресению Христову, а также переходу умерших в вечную жизнь. В этот день нет места скорби.

Считается, что до Радоницы и тем более на Пасху приходить к умершим нельзя. В Пасхальную неделю живым следует радоваться Воскресению Спасителя. Во времена Советского Союза многие начали отмечать Пасху и Радоницу в один день, да еще и на кладбище, что полностью противоречит церковным канонам.

По традиции, православные начинают Радоницу в храме молитвой, на которой поминаются все усопшие. За литургией следует панихида. Считается, что молитва окажется более действенной, если молящийся в этот день примет причастие.

После церковной службы верующие отправляются на кладбище. С собой люди несут живые цветы как символ жизни. На могилах ставят зажжённые свечи и вновь молятся об усопших родных и близких. Затем можно начать поминать ушедших – для этого люди приносят с собой специально приготовленную еду. Покойникам тоже достается часть трапезы. Пасхальные яйца разбивают о крест, очищают и оставляют рядом с могилами, чтобы бездомные или случайные прохожие могли помянуть умерших. Также существует традиция закапывать еду для почивших в землю. Такое общение с усопшими, выраженное через простые бытовые действия, отражает веру в жизнь души после смерти тела. Однако священнослужители советуют не оставлять продукты на кладбище, а вместо этого в честь праздника раздать их нуждающимся.

Что насчет традиции оставлять на могиле рюмку водки с куском черного хлеба или вовсе поливать место упокоения алкоголем, то это лишь оскорбляет память покойных. В Радоницу следует отказаться от спиртного и провести светлый праздник с чистыми мыслями и душой.

Нельзя в Радоницу и заниматься уборкой на кладбище. Прибрать мусор, помыть памятники и покрасить оградки следует заранее, чтобы сам праздник посвятить исключительно поминовению близких.

Также в родительский день не стоит печалиться, горевать и плакать по умершим, устраивать шумные застолья и гулянья. Не нужно скандалить, ссориться, отказывать кому-то в помощи или отзываться о людях плохо. Не приемлет Церковь в этот день и венчания. А вот физический труд, в отличие от многих других праздников, не возбраняется.

Кроме того, на Радоницу существует ряд примет, которые могут рассказать о будущем. Например, если в этот день идет дождь, то урожай окажется богатым. Дождевой водой можно и умыться – она принесет счастье. А молодым девушкам такая вода, пропущенная через золотое или серебряное кольцо, поможет сохранить молодость.

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