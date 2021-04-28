Лавров уверен в способности Запада заставить Киев выполнить минские соглашения

Запад может – но не хочет

Заставить власти в Киеве выполнять минские соглашения для урегулирования ситуации в Донбассе может только Запад. Однако покровители украинского президента Владимира Зеленского, видимо, не хотят этого, считает глава МИД России Сергей Лавров.

"Сейчас главная ответственность лежит на Западе, потому что только Запад может заставить Зеленского сделать то, под чем подписался его предшественник и под чем подписался Зеленский", - заявил Лавров в интервью РИА Новости.

Министр напомнил, что в декабре 2019 года в Париже Зеленский подтвердил вместе с президентами России, Франции и канцлером Германии безальтернативность Минских договоренностей. Кроме того, президент Украины взял на себя обязательство включить вопросы особого статуса Донбасса в законодательство и в основной закон. К сожалению, покровители украинского лидера не заставляют Зеленского выполнять договоренности.

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