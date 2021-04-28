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Лавров уверен в способности Запада заставить Киев выполнить минские соглашения

11:12
  • среда
  • 28 апреля 2021

Запад может – но не хочет

Заставить власти в Киеве выполнять минские соглашения для урегулирования ситуации в Донбассе может только Запад. Однако покровители украинского президента Владимира Зеленского, видимо, не хотят этого, считает глава МИД России Сергей Лавров.
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"Сейчас главная ответственность лежит на Западе, потому что только Запад может заставить Зеленского сделать то, под чем подписался его предшественник и под чем подписался Зеленский", - заявил Лавров в интервью РИА Новости.

Министр напомнил, что в декабре 2019 года в Париже Зеленский подтвердил вместе с президентами России, Франции и канцлером Германии безальтернативность Минских договоренностей. Кроме того, президент Украины взял на себя обязательство включить вопросы особого статуса Донбасса в законодательство и в основной закон. К сожалению, покровители украинского лидера не заставляют Зеленского выполнять договоренности.

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