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ЦИК отчитался о приеме заявлений для тестирования дистанционного голосования

11:53
  • среда
  • 28 апреля 2021

Тренировка пройдет с 12 по 14 мая

Миллион 700 тысяч заявлений подали россияне в Центризбирком для участия в тестировании дистанционного голосования. Об этом в среду заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
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В тренировке, которая пройдет с 12 по 14 мая, примут участие жители всех регионов. По словам Памфиловой, в ходе тестирования будет использовано порядка 1100 видов бюллетеней - такое происходит впервые. Исходя из такой многомерности система должна будет обработать десятки миллионов голосований граждан, отмечает "ТВ Центр".

"Только вдумайтесь - десятки миллионов голосований граждан. А их итоги - распределить по организующим комиссиям. То есть это технологически очень непростая задача. Такого эксперимента еще никто не проводил, это уникальный опыт, аналогов которому в мире нет пока", - заявила Памфилова.

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