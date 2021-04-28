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Зеленский назвал идеальное место для встречи с Путиным

11:39
  • среда
  • 28 апреля 2021

Эффективным посредником для диалога о мире мог бы стать Ватикан

Президенты России и Украины могли бы встретиться в Ватикане. Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский. По его мнению, Ватикан – идеальное место для этого.
Что известно о готовящейся встрече Путина и Зеленского

"Святой престол мог бы стать идеальным местом для диалога о мире в Донбассе. Святой Престол - это мировой моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, будучи беспристрастным и вызывающим доверие у всех участников конфликта", - сказал президент Украины в интервью итальянской газете La Repubblica.

Зеленский считает, что встреча с Путиным должна состояться обязательно. Это необходимо для завершения войны в Донбассе.

Накануне в Кремле заявили, что Путин и Зеленский могут встретиться только для обсуждения двусторонних отношений. Обсуждать конфликт в Донбассе президенты не могут, поскольку Россия не является его участников.

20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. В ответ российский президент заявил, что украинскому коллеге, если тот хочет обсуждать проблему региона, сначала нужно встретиться с главами ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений Путин пригласил Зеленского в Москву в удобное для него время.

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