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Послы прибалтийских стран прибыли в МИД России

11:43
  • среда
  • 28 апреля 2021

Ожидается визит посла Словакии

В здание МИД России на Смоленской площади в Москве прибыли дипломаты прибалтийских стран. Послы Латвии и Литвы Марис Риекстиньш и Эйтвидас Баярунас, а также представитель посольства Эстонии от комментариев журналистам отказались.
Сотрудникам посольств балтийских стран в Москве предложили паковать чемоданы

В российском внешнеполитическом ведомстве с дипломатами намерены провести беседу по поводу высылки сотрудников российских дипмиссий из прибалтийских республик. Позже ожидается прибытие посла Словакии, с которым предстоит разговор на ту же тему.

Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов 23 апреля. Сотрудников посольств России обвинили в "деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом". Рига и Таллин выдворили по одному человеку, Вильнюс выслал двоих россиян. Днем ранее Словакия объявила трех российских дипломатов персона нон грата, напоминает ТАСС.

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