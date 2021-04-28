Послы прибалтийских стран прибыли в МИД России

Ожидается визит посла Словакии

В здание МИД России на Смоленской площади в Москве прибыли дипломаты прибалтийских стран. Послы Латвии и Литвы Марис Риекстиньш и Эйтвидас Баярунас, а также представитель посольства Эстонии от комментариев журналистам отказались.

В российском внешнеполитическом ведомстве с дипломатами намерены провести беседу по поводу высылки сотрудников российских дипмиссий из прибалтийских республик. Позже ожидается прибытие посла Словакии, с которым предстоит разговор на ту же тему.

Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов 23 апреля. Сотрудников посольств России обвинили в "деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом". Рига и Таллин выдворили по одному человеку, Вильнюс выслал двоих россиян. Днем ранее Словакия объявила трех российских дипломатов персона нон грата, напоминает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram