Две московские поликлиники полностью перешли на электронные медкарты

От бумажных карт там отказались

В двух поликлиниках столицы начался эксперимент по ведению медицинских карт пациентов только в электронном виде. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. Речь идет о 110-й и 122-й поликлиниках.

Ракова подчеркнула, что процесс цифровизации московского здравоохранения не останавливается и набирает обороты благодаря Единой медицинской платформе. Уже несколько лет практически вся документация ведется в электронном виде.

Кроме того, сообщила вице-мэр, на сегодняшний день в электронный вид переведены уже более 1 миллиона детских медицинских карт.

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