Население переплачивает за голубое топливо в 2,5 раза

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в афере. По словам политолога Дмитрия Корнейчука, она связана с продажей газа – точнее, с запуском в Незалежной рынка голубого топлива, после чего оно стало продаваться населению в 2-2,5 раза дороже.

"Зеленский - тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее - совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины. Сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался", — заявил Корнейчук в эфире телеканала "Первый независимый".

Политолог напомнил, что себестоимость газа с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), а продают его монополисты населению в 2-2,5 раза дороже. Корнейчук утверждает, что Зеленский несет непосредственную ответственность "за эту аферу" - так как зарабатывают на такой разнице олигархи, которые поддерживают президента Украины.

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