Депутат МГД Картавцева: Строительство новых объектов здравоохранения позволит улучшить качество медпомощи

В Москве появятся десятки новых медучреждений

Строительство новых объектов здравоохранения позволит улучшить качество медицинской помощи в Москве. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Лариса Картавцева.

Она рассказала, что в текущем году планируется завершить строительство четырех корпусов второй очереди больницы в Коммунарке. Кроме того, будет продолжаться формирование медкластеров на территории детской городской клинической больницы Святого Владимира, Московского клинического научного центра имени Логинова, инфекционной клинической больницы №1, а также ряда корпусов на территории медкластера "Сколково". Всего за три года в Москве появятся десятки объектов здравоохранения.

"За последние годы выросли требования к размещению современного диагностического, операционного оборудования. Изменились и представления о комфорте пациентов, также важно организовать безбарьерный доступ во все помещения - от кабинетов, палат до санузлов. Изменились и городские реалии - в отличие от проектов советских учреждений сейчас архитекторы учитывают и то, что пациенты приезжают на личном автотранспорте", - сказала Картавцева.

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