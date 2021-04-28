Член ОП Нифантьев обратил внимание на размер стипендии

Стипендия ниже прожиточного минимума

"Коммуникационное сопровождение государственных проектов" - сегодня главная тема встречи победителей конкурса "Лидеры России" по направлению "Политика". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Дискуссия прошла в мастерской управления "Сенеж". Участники отметили насыщенность программы. И подчеркнули: в быстро меняющемся мире необходимо регулярно повышать свою квалификацию. Однако помимо дополнительного образования, в первую очередь, важно уделить внимание качественному базовому. Но многие студенты из-за нехватки финансов вынуждены устраиваться на подработку вместо того, чтобы полностью погрузиться в учёбу.

"Государство, на мой взгляд, должно обратить внимание, чтобы стипендия для хорошо успевающих, отлично учащихся ребят была выше. Сегодня стипендия меньше трёх тысяч рублей, что сильно отличается от минимального прожиточного минимума", - сказал член Общественной палаты Евгений Нифантьев.

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