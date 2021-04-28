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Как сэкономить на коммунальных услугах: в Москве прошла лекция "Школы ЖКХ"

14:59
  • среда
  • 28 апреля 2021

Важен комплексный подход, отмечают эксперты

В Москве состоялась открытая лекция "Школы ЖКХ". Главная тема - возможности экономии на платежах за коммунальные услуги. Цель проекта - повысить правовую грамотность жителей столицы, передает "ТВ Центр".
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По мнению экспертов, чтобы сократить плату за счета на треть, необходим комплексный подход. Это реализация государственной программы энергосбережения в многоквартирных домах и внедрение прозрачной системы расчётов с поставщиками. Кроме того, важен личный контроль.

"Конечно, нужно контролировать свою управляющую компанию, подписывать акты сдачи-приёмки работ, которые она делает с тем, чтобы те работы, которые были не сделаны, за них деньги могли бы вернуться", - рассказала председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной Палаты России, руководитель Центра защиты прав москвичей Светлана Разворотнева.

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