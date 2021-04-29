В Москве к 200-летию Достоевского представили художественный эксперимент

Насколько писатель актуален сегодня?

Мир Достоевского и его героев глазами художников комиксов. Смелый эксперимент представили в среду в Москве по случаю 200-летия великого писателя, сообщает "ТВ Центр".

Организаторы предлагают взглянуть на жизнь и творчество классика с необычного ракурса, чтобы понять, насколько Достоевский актуален сегодня. В рамках мероприятия: выставка работ, выступления гостей и мастер-классы для всех желающих. Проект реализован при поддержке общенациональной платформы "Россия - страна возможностей".

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