Россия высылает дипломатов прибалтийских стран и Словакии

В МИД указали послам на откровенно враждебный по отношению к Москве курс

Покинуть территорию России в семидневный срок предписано двум сотрудникам посольства Литвы. Москва высылает также по одному работнику дипмиссий Латвии и Эстонии. Ноту вручили послам прибалтийских стран в российском МИДе.

"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ноту вручили и послу Словацкой Республики Регаку. Решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании "наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", отметили в МИДе.

В качестве ответной меры на высылку трех российских дипломатов из Братиславы Москва объявила персона нон грата троих сотрудников посольства Словакии в России. Им предписано покинуть российскую территорию до 5 мая.

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