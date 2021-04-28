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Собянин рассказал о строительстве корпусов скорой помощи в городских больницах

15:06
  • среда
  • 28 апреля 2021

Окончание строительства в больнице имени Вересаева ожидается в следующем году

Оказание экстренной медицинской помощи по единым современным стандартам. В следующем году в Москве введут в эксплуатацию новый корпус скорой помощи на территории больницы имени Вересаева. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения объекта. Такие корпуса строят сейчас в шести городских больницах. Выбраны именно те клиники, куда доставить пациента максимально быстро можно из любого района Москвы.

Понять, как именно здесь всё будет выглядеть, пока можно лишь при помощи воображения и фантазии. Сориентироваться в просторных коридорах помогают картинки-подсказки. Очевидно одно: в этом строящемся комплексе воплотят все современные принципы медицинской логистики - собрали их под одной крышей. Своеобразная революция в оказании неотложной помощи. Комфорт для пациента начинаться должен с его поступления в клинику. Для этого здесь, к примеру, строят отапливаемый тамбур.

"Это увеличивает скорость оказания неотложной медицинской помощи и передачу пациента от станции неотложной помощи в непосредственно стационар. Кроме того, в настоящий момент золотым стандартом является комфортное оказание медицинской помощи. На любом уровне его оказания. В том числе и при передаче пациента из скорой помощи в стационар", - рассказал заместитель главного врача больницы имени Вересаева Сергей Белышев.

Если врач понимает, что пациент находится в тяжёлом состоянии, его отправят сразу в операционную. Сделать это можно будет даже с улицы. Пациента средней степени тяжести переведут в так называемую жёлтую зону. Все необходимые осмотры и процедуры выполняться будут непосредственно у кровати больного.

"Пациенту больше не надо ходить по кабинетам, сдавать анализ крови, ЭКГ. Он лежит или сидит на койке и к нему приходит врач, к нему приходит лаборатория, УЗИ и все остальные современные методики для постановки диагноза", - отметил Сергей Белышев.

Позаботились и о тех, кто приедет в этот корпус навестить своих родных и близких. Толпиться в коридоре в ожидании окончания операции не придётся. Для посетителей оборудуют зону отдыха сразу на двух этажах. Строительство корпуса скорой помощи ведётся по индивидуальному проекту. Архитекторам приходится, в том числе, учитывать сложившийся облик больницы.

"Здесь будет все, начиная с теплого бокса для въезда машин скорой помощи и перегрузки больных, до полной диагностики в совершенно короткое время, и оказания оперативной помощи. Особенно, конечно, важно оказание помощи больным с сердечно-сосудистой системой, с инфарктами, инсультами, где каждая минута дорога для пациента. В целом, конечно, такие корпуса повысят эффективность больниц почти в два раза. Конечно, для этого потребуется изменить логистику и назначение других корпусов, но это уже целая программа реконструкции всех больниц", - отметил Собянин.

Окончание строительства в больнице имени Вересаева, по плану, ожидается в следующем году. Такие корпуса скорой помощи появятся еще в пяти столичных клиниках.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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Сергей Собянин осмотрел строительство нового корпуса ГКБ им. Вересаева
Строительство больницы
Строительство больницы
Проект нового корпуса ГКБ им. Вересаева
Проект нового корпуса ГКБ им. Вересаева
Строительство больницы
Строительство больницы
Проект нового корпуса ГКБ им. Вересаева
Проект нового корпуса ГКБ им. Вересаева
Строительство больницы
Строительство больницы
Строительство больницы
Строительство больницы
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