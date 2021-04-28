Собянин рассказал о строительстве корпусов скорой помощи в городских больницах

Окончание строительства в больнице имени Вересаева ожидается в следующем году

Оказание экстренной медицинской помощи по единым современным стандартам. В следующем году в Москве введут в эксплуатацию новый корпус скорой помощи на территории больницы имени Вересаева. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения объекта. Такие корпуса строят сейчас в шести городских больницах. Выбраны именно те клиники, куда доставить пациента максимально быстро можно из любого района Москвы.

Понять, как именно здесь всё будет выглядеть, пока можно лишь при помощи воображения и фантазии. Сориентироваться в просторных коридорах помогают картинки-подсказки. Очевидно одно: в этом строящемся комплексе воплотят все современные принципы медицинской логистики - собрали их под одной крышей. Своеобразная революция в оказании неотложной помощи. Комфорт для пациента начинаться должен с его поступления в клинику. Для этого здесь, к примеру, строят отапливаемый тамбур.

"Это увеличивает скорость оказания неотложной медицинской помощи и передачу пациента от станции неотложной помощи в непосредственно стационар. Кроме того, в настоящий момент золотым стандартом является комфортное оказание медицинской помощи. На любом уровне его оказания. В том числе и при передаче пациента из скорой помощи в стационар", - рассказал заместитель главного врача больницы имени Вересаева Сергей Белышев.

Если врач понимает, что пациент находится в тяжёлом состоянии, его отправят сразу в операционную. Сделать это можно будет даже с улицы. Пациента средней степени тяжести переведут в так называемую жёлтую зону. Все необходимые осмотры и процедуры выполняться будут непосредственно у кровати больного.

"Пациенту больше не надо ходить по кабинетам, сдавать анализ крови, ЭКГ. Он лежит или сидит на койке и к нему приходит врач, к нему приходит лаборатория, УЗИ и все остальные современные методики для постановки диагноза", - отметил Сергей Белышев.

Позаботились и о тех, кто приедет в этот корпус навестить своих родных и близких. Толпиться в коридоре в ожидании окончания операции не придётся. Для посетителей оборудуют зону отдыха сразу на двух этажах. Строительство корпуса скорой помощи ведётся по индивидуальному проекту. Архитекторам приходится, в том числе, учитывать сложившийся облик больницы.

"Здесь будет все, начиная с теплого бокса для въезда машин скорой помощи и перегрузки больных, до полной диагностики в совершенно короткое время, и оказания оперативной помощи. Особенно, конечно, важно оказание помощи больным с сердечно-сосудистой системой, с инфарктами, инсультами, где каждая минута дорога для пациента. В целом, конечно, такие корпуса повысят эффективность больниц почти в два раза. Конечно, для этого потребуется изменить логистику и назначение других корпусов, но это уже целая программа реконструкции всех больниц", - отметил Собянин.

Окончание строительства в больнице имени Вересаева, по плану, ожидается в следующем году. Такие корпуса скорой помощи появятся еще в пяти столичных клиниках.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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