Привившиеся пожилые москвичи начали получать сертификаты "Миллион призов"

Ими можно расплатиться в магазине или аптеке

Сегодня в Москве начали работать еще пять выездных бригад вакцинации от коронавируса на территории торговых центров. А завтра заработают ещё четыре.

Часть этих пунктов разместили там, где они уже вели приём в феврале и запрос у населения был высокий. С сегодняшнего дня прививку можно сделать в торговом центре "Саларис" в поселении Московский, "Калейдоскоп" на Сходненской улице, "Океания" на Кутузовском проспекте, "Город" на шоссе Энтузиастов, а также "Л-153" на Люблинской улице. Заранее записываться не надо. При себе необходимо иметь паспорт и, при наличии, полис ОМС.

Между тем, посетителям старше 60 лет после вакцинации начали выдавать карту "Миллион призов" на тысячу рублей. Ей можно расплатиться в магазине или аптеке. Получить сертификат можно и в электронном виде. Как и где это сделать - подскажет сайт "Миллион призов". Там же принять участие в программе смогут и те, кто сделал прививку раньше.

"Более 50 партнеров участников акции, там достаточно широкий выбор поощрительных призов. Но самый главный приз, который получают наши пациенты, сделав вакцину от ковида, - это защита собственного иммунитета", - говорит главный врач поликлиники №62 Анна Матвеева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram