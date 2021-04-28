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В Москве благоустраивают Садовническую набережную

15:20
  • среда
  • 28 апреля 2021

Провода убирают в подземные коллекторы

В центре Москве приступили к масштабному проекту - благоустройству Садовнической набережной. Прежде всего, там будут убраны все провода.

Около 11 тысяч метров кабеля переместят в подземные коллекторы. На дорогах поменяют асфальт, тротуары замостят гранитной плиткой, сообщает "ТВ Центр".

Работы коснутся также Садовнической улицы и двух Раушских переулков. Фактически они станут новой прогулочной зоной, там установят энергосберегающие фонари, лавочки и указатели.

Большое внимание уделят и озеленению — высадят сотни деревьев - липы, яблони и клёны, разобьют новые газоны.

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Благоустройство Садовнической набережной
Благоустройство Садовнической набережной
Благоустройство Садовнической набережной
Благоустройство Садовнической набережной
Благоустройство Садовнической набережной
Благоустройство Садовнической набережной
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