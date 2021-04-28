ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин осмотрел строящийся корпус скорой помощи в ГКБ им. Вересаева

12:47
  • среда
  • 28 апреля 2021

Скоропомощные центры в ГКБ повысят эффективность стационарной помощи

Скоропомощный стационарный комплекс ГКБ имени Вересаева планируется достроить и ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра объекта.

"Здесь будет все, начиная с теплого бокса для въезда машин скорой помощи и перегрузки больных, до полной диагностики в совершенно короткое время, и оказания оперативной помощи. Сегодня корпус находится уже в такой продвинутой стадии строительства", - сказал он.

По словам Собянина, такие корпуса повысят эффективность больниц почти в два раза. Строительство скоропомощных корпусов является ключевым элементом программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства. Он назвал революций в логистике оказания медпомощи появление таких центров.

Скоропомощный корпус в ГКБ имени Вересаева будет рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день, которые смогут получить полный комплекс необходимой помощи. Также в здании будет создана комфортная среда для родных и близких пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Сергей Собянин осмотрел строительство нового корпуса ГКБ им. Вересаева
Сергей Собянин осмотрел строительство нового корпуса ГКБ им. Вересаева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.