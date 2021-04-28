Собянин осмотрел строящийся корпус скорой помощи в ГКБ им. Вересаева

Скоропомощные центры в ГКБ повысят эффективность стационарной помощи

Скоропомощный стационарный комплекс ГКБ имени Вересаева планируется достроить и ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра объекта.

"Здесь будет все, начиная с теплого бокса для въезда машин скорой помощи и перегрузки больных, до полной диагностики в совершенно короткое время, и оказания оперативной помощи. Сегодня корпус находится уже в такой продвинутой стадии строительства", - сказал он.

По словам Собянина, такие корпуса повысят эффективность больниц почти в два раза. Строительство скоропомощных корпусов является ключевым элементом программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства. Он назвал революций в логистике оказания медпомощи появление таких центров.

Скоропомощный корпус в ГКБ имени Вересаева будет рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день, которые смогут получить полный комплекс необходимой помощи. Также в здании будет создана комфортная среда для родных и близких пациентов.

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