В Москву привезли уникальные артефакты железного века

Сейчас у организаторов самый ответственный этап - раритеты распаковать

В Историческом музее готовят выставку "Железный век". Открытие осенью, но уникальные артефакты, дошедшие до нас от исчезнувших цивилизаций, уже в Москве. Их привезли из российских и немецких собраний в специальных климатических контейнерах.

Украшения, посуда, оружие. Экспонаты-путешественники, некоторым из которых несколько тысяч лет, в Исторический музей прибыли в специальных климатических контейнерах - всю дорогу там поддерживалась необходимая температура и влажность, передает "ТВ Центр".

"Приехали уникальные памятники, которые рассказывают о ранней истории Европы, о том времени, когда, скажем начиналась складываться современная Европа, современное наше существо, потому что, как ни странно, мы с вами продолжаем жить в Железном веке", - рассказал директор ГИМ Алексей Левыкин.

Сейчас в музее идёт самый ответственный и обычно скрытый от посторонних глаз процесс - передача реликвий. Немецкая сторона из-за пандемии приехать не смогла - внимательно наблюдает за всем дистанционно, в режиме онлайн. Каждый экспонат хранители Исторического музея бережно распаковывают, потом осматривают, фиксируют сколы, царапины, изменение цвета.

Эта выставка - один из лучших и наглядных учебников археологии. Европа - от Атлантического океана до уральских гор - какой она была три тысячи лет назад. Свидетельства исчезнувших таинственных цивилизаций. Этруски, кельты, сарматы, скифы, кимерийцы. 1300 экспонатов - из Государственных музеев Берлина, Эрмитажа, Пушкинского музея и, конечно, из Исторического. Здесь подготовили реликвии, которые еще никто не видел.

"Во-первых, это перемещенные ценности, которые вообще никогда не выставлялись, то есть те вещи, которые в сорок пятом году были перемещены в Советский Союз, и которые являются одной из основных тем этого проекта", - отметил куратор выставки Денис Журавлев.

Археологические комплексы и памятники, разъединенные несколько десятилетий назад, снова окажутся вместе. Есть и совсем недавно поступившие в коллекцию вещи - из археологических находок последних лет. Как редкий серебряный кубок скифского времени - 4 век до нашей эры. Подготовка экспозиции - процесс кропотливый, небыстрый. Работают фактически в авральном режиме - до открытия меньше месяца. Европу времен Железного века можно будет увидеть с 26 мая.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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