Девять премьер и Пласидо Доминго: чем Большой театр удивит в новом сезоне

Публике представят "Дон Жуана"
В Большом театре рассказали, чем удивят зрителей в новом сезоне. Наконец-то покажут "Дон Жуана", премьеру которого из-за пандемии пришлось отложить почти на год.
Затем ещё одна масштабная работа с "Метрополитен-опера" "Лоэнгрин", в постановке займут почти всю труппу Большого. Любители балета оценят новый спектакль "Мастер и Маргарита", сообщает "ТВ Центр".
А ещё в театр возвращается знаменитый хореограф Алексей Ратманский - с балетом "Искусство фуги" на музыку Баха. В планах много встреч с зарубежными звёздами оперы и балета. Среди первых - Пласидо Доминго.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram