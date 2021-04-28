Девять премьер и Пласидо Доминго: чем Большой театр удивит в новом сезоне

Публике представят "Дон Жуана"

В Большом театре рассказали, чем удивят зрителей в новом сезоне. Наконец-то покажут "Дон Жуана", премьеру которого из-за пандемии пришлось отложить почти на год.

Затем ещё одна масштабная работа с "Метрополитен-опера" "Лоэнгрин", в постановке займут почти всю труппу Большого. Любители балета оценят новый спектакль "Мастер и Маргарита", сообщает "ТВ Центр".

А ещё в театр возвращается знаменитый хореограф Алексей Ратманский - с балетом "Искусство фуги" на музыку Баха. В планах много встреч с зарубежными звёздами оперы и балета. Среди первых - Пласидо Доминго.

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