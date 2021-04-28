В Царицыно покажут быт Венеции XVIII века

Там открылась выставка "Под маской Венеции"

Венеция XVIII века в Царицыно. В Хлебном доме открылась уникальная выставка, которая срывает карнавальные маски и рассказывает всё о жизни таинственного города, передает "ТВ Центр".

В экспозицию вошло более 100 редких произведений итальянского искусства: живопись, костюмы, посуда. Одни залы посвящены жизни великосветских вельмож и благородных дам. Там в витринах - праздничные наряды, парадные туфли и украшения.

В комнате купца можно буквально ощутить ароматы, которые сопровождали его в путешествиях: дорогие парфюмы, запахи специй и материалов. А есть залы, где балом правит дух легендарного Казановы. Здесь можно рассмотреть игральные карты, изучить популярные азартные игры и узнать, для чего венецианцы надевали маски.

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