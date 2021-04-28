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В Царицыно покажут быт Венеции XVIII века

15:38
  • среда
  • 28 апреля 2021

Там открылась выставка "Под маской Венеции"

Венеция XVIII века в Царицыно. В Хлебном доме открылась уникальная выставка, которая срывает карнавальные маски и рассказывает всё о жизни таинственного города, передает "ТВ Центр".
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В экспозицию вошло более 100 редких произведений итальянского искусства: живопись, костюмы, посуда. Одни залы посвящены жизни великосветских вельмож и благородных дам. Там в витринах - праздничные наряды, парадные туфли и украшения.

В комнате купца можно буквально ощутить ароматы, которые сопровождали его в путешествиях: дорогие парфюмы, запахи специй и материалов. А есть залы, где балом правит дух легендарного Казановы. Здесь можно рассмотреть игральные карты, изучить популярные азартные игры и узнать, для чего венецианцы надевали маски.

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Выставка "Под маской Венеции"
Выставка "Под маской Венеции"
Выставка "Под маской Венеции"
Выставка "Под маской Венеции"
Выставка "Под маской Венеции"
Выставка "Под маской Венеции"
Выставка "Под маской Венеции"
Выставка "Под маской Венеции"
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