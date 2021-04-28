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В Болгарии заподозрили россиян в организации взрывов на оружейных заводах

13:11
  • среда
  • 28 апреля 2021

Инциденты связывают со взрывом в чешском Врбетице в 2014 году

Четыре взрыва на оружейных заводах в Болгарии в период с 2011 по 2020 годы организовали россияне. Такую версию выдвинула болгарская прокуратура. По данными ведомства, на предприятиях хранилась продукция, принадлежащая торговцу оружием Эмилияну Гебреву.
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Как заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева, изучается возможная причастность шестерых граждан России к инцидентам на заводах. Прокуратура Болгарии подозревает, что инциденты могут иметь отношение к попытке отравления торговца оружием Эмилияна Гебрева в 2015 году. Торговец выжил, а в отравлении обвинили троих россиян.

По данным болгарской прокуратуры, речь также идет о предполагаемой связи между этими взрывами и взрывом склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Американские СМИ сообщали о признании Гебрева в том, что взрыв в Чехии произошел на складе, на котором он хранил боеприпасы, предназначенные Украине, передает "Интерфакс".

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