В Болгарии заподозрили россиян в организации взрывов на оружейных заводах

Инциденты связывают со взрывом в чешском Врбетице в 2014 году

Четыре взрыва на оружейных заводах в Болгарии в период с 2011 по 2020 годы организовали россияне. Такую версию выдвинула болгарская прокуратура. По данными ведомства, на предприятиях хранилась продукция, принадлежащая торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

Как заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева, изучается возможная причастность шестерых граждан России к инцидентам на заводах. Прокуратура Болгарии подозревает, что инциденты могут иметь отношение к попытке отравления торговца оружием Эмилияна Гебрева в 2015 году. Торговец выжил, а в отравлении обвинили троих россиян.

По данным болгарской прокуратуры, речь также идет о предполагаемой связи между этими взрывами и взрывом склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Американские СМИ сообщали о признании Гебрева в том, что взрыв в Чехии произошел на складе, на котором он хранил боеприпасы, предназначенные Украине, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram