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Кремль опроверг информацию о третьей волне коронавируса в России

13:22
  • среда
  • 28 апреля 2021

Никакой "неофициальной статистики" не существует

В России нет третьей волны коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующие слухи. Также он опроверг существование некой неофициальной статистики правительства.

"Нет, вы видите цифры, вы цифры видите, они доступны всем", - сказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о существовании неофициальной статистики правительство по коронавирусу. Согласно этим данным, в России якобы началась третья волна пандемии.

Сведения агентства опровергли также в Роспотребнадзоре. Как заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии ведомства Вадим Покровский в интервью радиостанции "Говорит Москва", в России действительно отмечается подъем заболеваемости, но называть это волной нельзя. Рост новых случаев он объяснил пренебрежением средствами индивидуальной защиты и невысокими темпами вакцинации.

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