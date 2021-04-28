ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин направит более 700 миллиардов на вовлечение земель в сельхозоборот

13:38
  • среда
  • 28 апреля 2021

Программа рассчитана на 10 лет

Программу вовлечения земель в сельхозоборот подготовило правительство России. Она рассчитана на 10 лет и финансирование в объеме 754 миллиардов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал это хорошей новостью.
Мишустин потребовал начать выполнение послания президента "уже сегодня"

"Мы подготовили на сегодняшний день к утверждению программу вовлечения земель в сельхозоборот. Эта программа предполагает выделение 754 миллиардов рублей на 10 лет, из которых 538 миллиардов - это деньги федерального бюджета", - сообщил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ.

В соответствии с программой, к 2025 году все земельные участки пройдут инвентаризацию. Их распределят по категориям, видам разрешенного использования для вовлечениях их в оборот. В итоге, по словам Мишустина, в сельхозоборот будет вовлечено не менее 13 миллионов гектаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.