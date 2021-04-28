Кабмин направит более 700 миллиардов на вовлечение земель в сельхозоборот

Программа рассчитана на 10 лет

Программу вовлечения земель в сельхозоборот подготовило правительство России. Она рассчитана на 10 лет и финансирование в объеме 754 миллиардов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал это хорошей новостью.

"Мы подготовили на сегодняшний день к утверждению программу вовлечения земель в сельхозоборот. Эта программа предполагает выделение 754 миллиардов рублей на 10 лет, из которых 538 миллиардов - это деньги федерального бюджета", - сообщил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ.

В соответствии с программой, к 2025 году все земельные участки пройдут инвентаризацию. Их распределят по категориям, видам разрешенного использования для вовлечениях их в оборот. В итоге, по словам Мишустина, в сельхозоборот будет вовлечено не менее 13 миллионов гектаров.

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