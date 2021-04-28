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Стало известно о планах Путина на Пасху

13:59
  • среда
  • 28 апреля 2021

Президент хочет посетить в честь праздника храм

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в этом году российский президент намерен принять участие в пасхальной службе. При этом пока не известно, какой именно храм посетит глава государства.
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"Насколько мне известно, в службе президент будет участвовать, где точно — мы уточним", - заявил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что в этот раз в расписание президента пока не внесена традиционная церемония награждения Героев Труда, которая обычно проводится в первых числах мая, передают "Известия".

В этом году православные христиане отмечают праздник Светлой Пасхи 2 мая. Отмечается, что в саму пасхальную ночь, а также на протяжении всей последующей недели верующим в храмах нужно будет соблюдать установленные меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.

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